Adil Rami 1 ay yok

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşan Fenerbahçe'de mücadelenin 61'inci dakikasında Fransız futbolcu Adil Rami bir sakatlık yaşamıştı. Sakatlığın ardından yerini Zanka'ya bırakan Rami'nin durumu netlik kazandı. Deneyimli savunmacının kasığındaki kas zarında yırtılma ve kanamanın mevcut olduğu belirtilirken, tedavisine başlandığı ifade edildi.