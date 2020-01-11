Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması!
Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'da Transfer Raporu programında bağlanarak Guilherme transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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