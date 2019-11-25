"Adem'i büyük takım için yetersiz görüyorum"
A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Adem'i büyük takım için yetersiz görüyorum." ifadelerini kullandı.
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