Adem Ljajic için Suudi Arabistan'dan transfer iddiası
Beşiktaş'ın Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın yıldız futbolcu için transfer görüşmesi yaptığını yazdı.
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