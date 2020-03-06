Adem Büyük'e A Milli Takım yolu açıldı

Crystal Palace forması giyen milli futbolcu cenk tosun'un yaşadığı sakatlık Galatasaraylı Adem Büyük'e milli takımın kapılarını açabilir.

Antrenmanda dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Cenk'ten gelen kötü haber sonrası Adem Büyük'ü gündemine aldığı öğrenildi.

Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Adem'in, bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 8'i ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan Adem Büyük 6 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol attı.