Adem Büyük'e A Milli Takım yolu açıldı - Son dakika Galatasaray videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Adem Büyük'e A Milli Takım yolu açıldı

Adem Büyük'e A Milli Takım yolu açıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın formda golcüsü Adem Büyük'ü gündemine aldı.

Crystal Palace forması giyen milli futbolcu cenk tosun'un yaşadığı sakatlık Galatasaraylı Adem Büyük'e milli takımın kapılarını açabilir.

Antrenmanda dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Cenk'ten gelen kötü haber sonrası Adem Büyük'ü gündemine aldığı öğrenildi.

Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Adem'in, bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 8'i ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan Adem Büyük 6 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol attı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
06 Mart 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN