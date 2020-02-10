Adem Büyük: Kazandığımız için mutluyuz
Galatasaraylı Adem Büyük, Kasımpaşa karşılaşması sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
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