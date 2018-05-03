Adebayor'dan Skrtel'e övgü
Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, İstanbul'da düzenlendi. Futbol ailesini bir araya getiren forum'da Medipol Başkeşehir'in yıldız oyuncusu Adebayor, Sabah Gazetesi Dış haberler sorumlusu Uğur Karakullukçu'nun sorularını yanıtladı. Yıldız isim Kasımpaşa maçında kafası yarılan Martin Skertel'in durumunu değerlendirdi. "Kafan yarılsa da maçı tamamlaman lazım" dedi
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