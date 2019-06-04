Ada basınından Hasan Ali Kaldırım iddiası
İngiliz basını, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın Premier Lig ekibi West Ham United'ın radarına girdiğini yazdı.
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