Abdurrahim Albayrak'tan Umar Aminu açıklaması
Bizim önceliğimiz futbolcu kardeşlerimizin 4 aydır para alamayan kardeşlerimizin paralarını ödemektir. Onları halledeceğiz. Tabii ki transfer yapmayı düşünüyoruz. Temaslarımız var. Gizlemenin bir anlamı yok. Aminu için bir girişimimiz yok. Sol bekle forvet bakıyoruz.
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