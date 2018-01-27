Bizim önceliğimiz futbolcu kardeşlerimizin 4 aydır para alamayan kardeşlerimizin paralarını ödemektir. Onları halledeceğiz. Tabii ki transfer yapmayı düşünüyoruz. Temaslarımız var. Gizlemenin bir anlamı yok. Aminu için bir girişimimiz yok. Sol bekle forvet bakıyoruz.