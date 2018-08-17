Galatasaray Başkanı Abdurrahim Albayrak öğleden sonra basına yaptığı transfer açıklaması öncesi Mustafa Pektemek'le ilgili bir açıklamada bulundu. Albayrak "Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyla ilgilenmiyoruz" dedi. Albayrak sabahki basın toplantısında ise "Dün Fikret Orman'la konuştum ve bir futbolcuyla ilgili kendisinden görüş aldım. 'Hiç problem yok, alabilirsin' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuşmuştu.