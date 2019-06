Abdurrahim Albayrak'tan Ever Banega açıklaması! "Görüşmelere başladık"

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe gelirken, Ever Banega transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arjantinli tecrübeli orta sahayı Galatasaray'ın transfer edip etmeyeceği merak edilirken, taraftalar da son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu doğrultuda, 'Ever Banega transfer olacak mı?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. İşte, Galatasaray'ın Ever Banega'nın transferi hakkında yaptığı resmi açıklama ve Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi...

"GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Ever Banega konusunda sarı kırmızılılardan ilk resmi açıklama geldi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arjantinli oyuncu ile görüşmelere başlandığını ancak henüz netleşen bir durumun olmadığını duyurdu.

EVER BANEGA KİMDİR?



29 Haziran 1988 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan oyuncunun tam adı Ever Maximiliano David Banega. Banega kariyerine Nuevo Horizonte adlı amatör kulüpte başladı. Oradan bir diğer amatör kulüp Alianza Spor'a geçti. İlk profesyonel sözleşmesini ise 12 yaşındayken Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors ile imzaladı.

OYNADIĞI TAKIMLAR?



Banega profesyonel kariyeri boyunca Boca Juinors, Valencia, Atletico Madrid (kiralık), Newell's Old Boys (kiralık), Sevilla ve Inter takımlarında oynadı. 2019 yılı itibarıyla Sevilla'nın futbolcusudur. Takımlarda oynadığı dönemler ise şöyle:

2000-2008 - Boca Juniors

2008-2014 - Valencia

2008-2009 - Atletica Madrid (kiralık)

2014 - Newell's Old Boys (kiralık)

2014-2016 - Sevilla

2016-2017 - Inter

2017-halen - Sevilla



KARİYERİ

Arjantinli futbolcu profesyonel kariyerine Boca Juniors'ta başlamıştı. 2007 yılına kadar genç takımında oynadığı Boca'yla 2007'de A Takım'a yükseldi ve 1 sene burada oynadı. İspanya'nın önemli takımlarından Valencia'nın dikkatini çekince 2007-2008 sezonunun ara transfer döneminde 19 yaşındayken 18 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle transfer edildi.

Valencia

Valencia'ya gittiği ilk yıl yarım sezon boyunca 12 maçta forma giyen Banega, takımıyla Kral Kupası'nı kazandı. Valencia bir sonraki sezon onu as kadroda düşünmediği için Atletico Madrid'e kiralık gönderdi. 2008-2009 sezonunu Atletico Madrid'te kiralık olarak geçirdi.

Valencia'ya döndükten sonra 2014 yılına kadar Valencia'da top koşturdu ve 10 numaralı formayı giydi. 2014 yılında yarım sezonluğuna Arjantin takımlarından Newell's Old Boys'a kiralandı. Döndükten sonra ise 2,5 milyon euro bedelle Sevilla'ya satıldı.

Sevilla

Kariyerinin en parlak dönemlerini Sevilla'da geçirdi. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında üst üste UEFA Kupası'nı kazanan Sevilla'nın bel kemiklerinden biri oldu. 2016 yazında bedelsiz olarak Inter'e gitti.

Inter

İtalya'ya transfer olan Ever Banega burada 28 maça çıkıp 6 gol attı. Inter, bedelsiz olarak aldığı Banega'yı aldıktan 1 sene sonra 7 milyon euro'ya tekrar Sevilla'ya sattı.

İkinci Sevilla dönemine başlayan Banega hala burada top koşturuyor.

Arjantin Milli Takımı

Şimdiye dek 65 defa Arjantin Milli Takımı formasını giyen Banega'nin 2008 yılında kazandığı bir tane 20 Yaş Altı Dünya şampiyonluğu ve 2009'da kazandığı Olimpiyat şampiyonluğu var.