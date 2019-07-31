Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak milli yıldız Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, birazdan KAP açıklaması yapacağız dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!
- Galatasaray'da Falcao gerçekleri
- İşte dört büyüklerin yeni transferlerle ilk 11'leri! Şampiyonluğun favorisi...
- F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...
- Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!
- Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!
- Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti
- Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.