Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Yakında federasyon seçimleri olacak, biz de bakacağız. İnsanlar ne halde, sahaya girecekler! Ben de kalp krizinden gidebilirdim. Gördüğünüzü çalın, gördüğünüzü verin. Herkes elini vicdanına koysun. Buraya kadar geldi artık ya!"

"Taraftarımızın da, yönetimin de, teknik heyetimizin de sabrı taştı. Allah aşkına yeter ya! Ne gereği var bunun ya! Ne görüyorsanız, onu çalın."

"Son derece üzgünüm. Fenerbahçeli oyuncuların hepsini tek tek içeri soktum. Onlar bizim misafirimiz. Belhanda'nın boynu kıpkırmızı, gördünüz. Kavga benim hiç tarzıma uymayan bir şey."



"Hocayı ve Hasan Şaş'ı çıldırtan şey nedir? Fatih hocamız taç pozisyonu için Allah aşkına VAR'a bir bakın diyor ama bakmıyorlar."