Galatasaray'ın kadrosuna katmak için hazırlandığı Emre Akbaba transferinde bir anda Fenerbahçe'nin devreye girip milli oyuncuyla prensipte anlaşması üzerine pazarlıklar yoğunlaştı. A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz'a konuşan Abdurrahim Albayrak: "Bir teklif daha sunduk, bu teklif ile ilgili geri dönüş bekliyoruz. Yarın Alanyaspor başkanı ile bir kez daha görüşeceğiz." dedi.