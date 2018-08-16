Abdürrahim Albayrak'tan A Spor'a Emre Akbaba açıklaması
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    Abdürrahim Albayrak'tan A Spor'a Emre Akbaba açıklaması

    Galatasaray'ın kadrosuna katmak için hazırlandığı Emre Akbaba transferinde bir anda Fenerbahçe'nin devreye girip milli oyuncuyla prensipte anlaşması üzerine pazarlıklar yoğunlaştı. A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz'a konuşan Abdurrahim Albayrak: "Bir teklif daha sunduk, bu teklif ile ilgili geri dönüş bekliyoruz. Yarın Alanyaspor başkanı ile bir kez daha görüşeceğiz." dedi.

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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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