Abdurrahim Albayrak'ın sözleri tartışılıyor!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerle ilgili yaptığı açıklamaların, yönetimde rahatsızlık yarattığı belirtildi.
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