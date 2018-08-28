Abdurrahim Albayrak: Modeste transferinden vazgeçtik
Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, Çin Ligi ekiplerinden TJ Quanjian takımında forma giyen Anthony Modeste'nin transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.
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