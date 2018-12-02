Abdurrahim Albayrak: "Camiaları germek istemiyorum"

Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Fazla da ortamı germek istemiyorum. Dün Türk Telekom Stadı'na 41 bin kişi geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçla galibiyetlere başlamak istiyoruz."

"Camiaları germek istemiyorum. Galatasaray'ı yok sayarak Kulüpler Birliği kararı almak yapılmış en büyük hatadır. Biz asla hiçbir kulübümüz için böyle bir karara imza atmayız dedik. Birçok kulüp başkanı da rızaları olmadan bu işin yapıldığını söyledi."

"Biz geçiciyiz, camialar kalıcı. Biz iyi izler bırakmak istiyoruz. Biz yenildik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."