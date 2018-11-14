Abdurrahim Albayrak: Bana Gomis'i anlatmayın
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Gomis'in ayrılığı ve Modeste ile Vagner Love transferleri hakkında açıklamalar yaptı... "Gomis'i bana anlatmayın" diyen Albayrak, "Modeste transferini yapsaydık belki de şu an karşınıza çıkamayacaktım" ifadesini kullandı..
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