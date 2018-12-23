Abdurrahim Albayrak: "24 saat uyuyacağım"
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların 4-2 kazandığı Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı. Albayrak "İnşallah Ocak ayında yapacağımız transferlerle birlikte Galatasaray camiasının daha fazla keyif alacağı bir kadro oluşturacağız" dedi.
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