Abdurrahim Albayrak: "24 saat uyuyacağım"
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Abdurrahim Albayrak: "24 saat uyuyacağım"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların 4-2 kazandığı Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı. Albayrak "İnşallah Ocak ayında yapacağımız transferlerle birlikte Galatasaray camiasının daha fazla keyif alacağı bir kadro oluşturacağız" dedi.

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23 Aralık 2018, Pazar
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