Abdullah'tan harika gol!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Bucaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 3. dakikasında Abdullah Balıkuv, sol ayağıyla harika bir gole imza attı ve Bucaspor'u 1-0 öne geçirdi.
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