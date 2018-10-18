Abdullah Ercan: Ozan Kabak yakın gelecekte A Milli takımın bir numaralı stoperi olur
Teknik Direktör Abdullah Ercan, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ercan, "Ozan Kabak yakın gelecekte A Milli takımın bir numaralı stoperi olur" yorumunu yaptı.
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