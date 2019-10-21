Abdullah Avcı'nın kariyerindeki en kötü dönem
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş kariyeri istediği gibi gitmiyor. Siyah beyazlı takımda çıktığı 10 resmi maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor.
Maç başı 0.9 puan ortalaması elde eden Abdullah Avcı, bu performansa en yakın sezonu 2007-2008'de Başakşehir'in başında yaşamıştı. Avcı, 2007-2008'de Başakşehir ile 1,20 ortalamaya ulaşmıştı.
Geçen sezon başında olduğu Başakşehir'le, Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan ve sezonun büyük bir kısmında etkili bir performans gösteren teknik direktör Abdullah Avcı, 2019-20 döneminin ilk 8 haftasında çok başarılı bir grafik çizmişti.
Avcı'nın Başakşehir'i, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşarken, rakip filelere tam 12 gol attı, kalesinde 4 gol görerek de 15 puan topladı. Avcı, bu sezon göreve geldiği siyah-beyazlılarda ise şu ana kadar tam tersi bir durum yaşadı. Kartal, 8. haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 9 puan toplarken, 10 gol atabildi ve 12 gol yedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Beşiktaş'ta hedefteki isim Adem Ljajic!
- Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!
- Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin...
- Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya büyük tepki!
- Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi! Beşiktaş...
- Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri
- Beşiktaş taraftarından yönetime isyan! 'Artık bardak doldu'
- Gazişehir-Beşiktaş maçından kareler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.