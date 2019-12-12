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Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyeri boyunca Avrupa'da çıktığı 23 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a konuk olacak Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı.

Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı.

Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 kaybeden Beşiktaş, Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamladı. Avcı'nın ekibi sadece Slovan Bratislava'ya İstanbul'da 2-1 üstünlük sağladı.

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12 Aralık 2019 , Perşembe
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