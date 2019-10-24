Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa kupalarında çıktığı 20 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf. Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk edecek Beşiktaş'ın teknik patronu Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı.
Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında henüz uluslararası alanda galibiyet sevinci yaşayamadı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörlüğünde UEFA şampiyonlar ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı. Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 karşılaşmada sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 maçta 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takımın başında henüz Avrupa galibiyeti yaşayamadı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki iki karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu.
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