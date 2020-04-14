Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın yorumu!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Avcı, "Şu anda kendisinin çok istendiği bir yerde. Sergen Hoca'nın başarılı olmasını isterim."? ifadelerini kullandı.
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