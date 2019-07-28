Abdullah Avcı'dan Douglas yorumu
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı yeni transfer Douglas'ı kendi oyun sistemine uyduğu için tercih ettiğini söyledi.
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