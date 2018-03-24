Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması – Fotomaç TV
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    Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, ligin son haftalarıyla ilgili olarak "Herkesin her yerde kazandığı veya kaybettiği bir ligi yaşıyoruz" yorumunda bulundu.

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    24 Mart 2018, Cumartesi
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