Abdullah Avcı'da sona doğru! Yönetime sunum yaptı
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, teknik direktörlük görevi için düşünülen Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor yönetimine bir sunum yaptığını ve bayramdan sonra açıklama yapılacağını söyledi.
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