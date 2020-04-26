Abdullah Avcı teklif aldığını açıkladı!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, transfer teklifleri aldığını açıkladı. NTV'ye konuşan Avcı, siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı sürece de değindi.
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