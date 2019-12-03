Abdullah Avcı: “Taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum”

İlk yarıda istekli ve baskılı oynadıklarını belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularım bir an önce sonuç almak istedi ve üç gol buldu. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız, eksiklerimiz de var. Sezon başına göre geldiğimiz bu noktada oyuncularıma, yönetime, camianın içindeki enerjiye teşekkür ediyorum. Bana ve oyuncularıma verdikleri destekten ötürü taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Oğuzhan ve Lens'e sahip çıktıkları için, Atiba'nın çıkması sırasında verdikleri destek, sonunda alışkın olmadığım çok güzel duyguların yaşandığı bir durumdan dolayı ve pazartesi gelip destekledikleri için taraftarlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Beşiktaş ile ilgili karar verirken Metin Tekin'e gitmiştim. Bana 'Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başkadır' demişti. Umarım bunlar katlanarak devam eder. Tutkuyu buraya girince daha iyi anlıyorsunuz. Bütün tribünleri dolaştım. Herhalde anısı uzun süre bende kalacak. Umarım sonunu da getiririz, hep beraber güzel günler adım adım gelsin.

"HİÇBİR OYUNCUYU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

"Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum. Bazen oyuncuyu kazanmak için fırsatlar vardır. Bugün öyle bir fırsattı, taraftarlar destek verdi. Her oyuncu her an bize lazım olacak. Eleştiri bu oyunun içinde var. Oyunla ilgili eleştirilere saygı duydum, olmayanlara da suç duyurusunda bulundum. 5 maçla antrenörlüğümü tartışmayın, yüz kızartıcı suç işlemiyoruz. Oyunu daha iyi hale nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Teknik ekibime teşekkür ediyorum, en dalgalı dönemde yanımda durdular. 5-6'ncı haftadan itibaren biz bunu yaptık. 5 maç iyi gitmezken 'Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak' diyordum. Yakaladığımız ivmeyi devre arasına nasıl götürürüz, onun planlamasını yapacağız. Büyük camialarda duygular anlık olur. Şu an güzel gidiyor. Taraftar bu desteği verdikçe her zaman ayağa kalkan, dik duran Beşiktaş olacak."

"ATIBA OYNAMAK İSTEDİĞİ SÜRECE OYNAYACAK"

"Atiba, cumartesi günü antrenmana çıktı. Atiba oynamak istediği sürece oynayacak. Yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız."

"BAŞKANIMIZ, 'PARAYI HAFTAYA VERECEĞİM' DİYOR, ÖDEMEYİ YAPIYOR"

"Sezon başında geçen sezondan bazı ödemeler vardı. Bankalar Birliği ile anlaştıktan sonra 'transfer yapmayın içeriyi kapatın' demiştim. Benim için her zaman kurumum değerlidir. 28 oyuncum var. Yönetim kurulu da geldiği günden itibaren önemli çabalar sarf etti ve mesafeler kat ediyor. Başkanımız bugün Ümraniye'ye geldi, başarılar diledi. Kendisi 'Parayı haftaya vereceğim' diyor ve ödemeyi yapıyor."

"NASIL HAREKET EDEBİLİRSEK, ÖYLE EDECEĞİZ"

"Kulübün ekonomik şartlarına göre nasıl hareket edebilirsek ona göre hareket edeceğiz. Elneny, Arsenal'in oyuncusu, mali yükümlülüğü fazla ama yönetim kurulu muhakkak çalışma yapacaktır."

BÜLENT UYGUN: 5-6 FUTBOLCU DAHA KULÜBÜ TFF'YE VERDİ

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise şöyle konuştu: "Beşiktaş istekli, arzulu ve coşkulu oynadı. Kazanmaya alışmışlardı. Sorunlarımızı anlatmaya gerek yok. Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık. 15 yaşındaki Emre ve 17 yaşındaki Nurettin ile Kayserispor formasını terletmeye çalıştık. 25 gündür Kayserispor'un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonu'na verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor. Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım."