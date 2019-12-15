Abdullah Avcı mı, Sergen Yalçın mı?

Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasındaki maç, aynı zamanda Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı da karşı karşıya getirecek.

Sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın arasındaki rekabetin sonucu merakla bekleniyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahürat yapmıştı.

Taraftarlar, ligde takımına üst üste 6 maç kazandıran Abdullah Avcı'yı 13. haftada iç sahadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından sahaya davet edip, tecrübeli teknik adama bu kez sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın, geçen sezon ligde iki kez karşı karşıya gelmişti. Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile Yalçın'ın başında bulunduğu Aytemiz Alanyaspor arasındaki iki maç da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.