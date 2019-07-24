Abdullah Avcı golcü transferi istemiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni bir golcü transferine ihtiyaç duymadığı belirtiliyor.
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