Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde
Beşiktaş ile anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
Gündoğar'ın açıklamaları şu şekilde:
ORMAN İLE AVCI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
"Başkan Fikret Orman ve Abdullah Avcı Nevzat Demir Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı tesisleri gezerek personelle tanıştı. Avcı, sportif direktör Ali Naibi ile gerçekleştireceği toplantının ardından Fulya'daki tesislere geçecek ve burada altyapı antrenörleriyle bir araya gelecek.
TESİSLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK
Avcı'nın tesislerde bazı değiliklikler yapması söz konusu. Kendi odası ve yardımcılarının odası ile ilgili tesis müdüryle bazı fikir alışverişinde bulundu.
YASİN SÜLÜN TEKNİK EKİBE KATILACAK
"Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yasin Sülün teknik kadroya katılacak. Avcı'nın Medipol Başakşehir'de çalıştığı yardımcıları ve analizcileri de Abdullah Avcı'nın ekibinde olacak.
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