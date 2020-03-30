Abdulkadir Parmak: Kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum
Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, kendisini geliştirmek için çok çalıştığını söyledi. Başarılı futbolcu takımdaki tecrübeli isimlerden bir şeyler öğrenmeye gayret ettiğini ifade etti.
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