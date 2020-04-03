Abdülkadir Ömür'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladı.
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