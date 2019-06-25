Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, tatilde de boş durmuyor. Başarılı oyuncu, sahada olduğu gibi havuzda da top kontrolüyle yeteneğini gösterdi.
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