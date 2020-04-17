Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı! "Messi ile..."
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, hayalinin Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte forma giymek olduğunu söyledi.
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