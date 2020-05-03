Abdülkadir Ömür ayak tenisinde döktürdü | İZLEYİN
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, kardeşi ve arkadaşlarıyla kendi yaptıkları sahada ayak tenisi oynadı ve ortaya samimi görüntüler çıktı. İşte o anlar...
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