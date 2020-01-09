A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ: Mevcut yönetim Fikret Orman'a dava açabilir - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ: Mevcut yönetim Fikret Orman'a dava açabilir

A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ: Mevcut yönetim Fikret Orman'a dava açabilir

Setenay Cankat'ın moderatörlüğünde, Spor Ajansı programında A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ, Fikret Orman ve yönetimininin ibra edilmemesine dair değerlendirmelerde bulundu. 'Mevcut yönetim isterse Fikret Orman'ın son 1 senesine dava açabilir.' diyen Sarıdağ, 'Bu kulübün değil Futbol AŞ'nin toplantısı.' diye ifade etti.

Sarıdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Mevcut Beşiktaş yönetimi eğer isterse eski başkan Fikret Orman'a ve o dönemki yönetim kurulu üyelerine dava açabilir. Bu ibra edilmemesi meselesi de şöyle, kulüp değil Futbol AŞ'nin toplantısı. Toplantıya yönetim kurulunun bazı üyeleri, hissedarlar, kongre üyeleri katıldı ve oy çokluğuyla böyle bir karar aldılar.

01.06.2018 - 31.05.2019 ibra edilmeyen dönemdir. Yaklaşık 305 milyon TL zarar açıklanmış ve bu nedenle ibra edilmedi. Tutanağa da eklenmiş mevcut yönetimin dava açma hakkı var. Mevcut yönetim dava açar mı yoksa açmaz mı onu bilmiyoruz, henüz bir karar alınmış değil. İsterse Fikret Orman'ın Futbol AŞ'deki son bir senesine dava açabilirler.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
09 Ocak 2020 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN