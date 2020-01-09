A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ: Mevcut yönetim Fikret Orman'a dava açabilir
Setenay Cankat'ın moderatörlüğünde, Spor Ajansı programında A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ, Fikret Orman ve yönetimininin ibra edilmemesine dair değerlendirmelerde bulundu. 'Mevcut yönetim isterse Fikret Orman'ın son 1 senesine dava açabilir.' diyen Sarıdağ, 'Bu kulübün değil Futbol AŞ'nin toplantısı.' diye ifade etti.
Sarıdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Mevcut Beşiktaş yönetimi eğer isterse eski başkan Fikret Orman'a ve o dönemki yönetim kurulu üyelerine dava açabilir. Bu ibra edilmemesi meselesi de şöyle, kulüp değil Futbol AŞ'nin toplantısı. Toplantıya yönetim kurulunun bazı üyeleri, hissedarlar, kongre üyeleri katıldı ve oy çokluğuyla böyle bir karar aldılar.
01.06.2018 - 31.05.2019 ibra edilmeyen dönemdir. Yaklaşık 305 milyon TL zarar açıklanmış ve bu nedenle ibra edilmedi. Tutanağa da eklenmiş mevcut yönetimin dava açma hakkı var. Mevcut yönetim dava açar mı yoksa açmaz mı onu bilmiyoruz, henüz bir karar alınmış değil. İsterse Fikret Orman'ın Futbol AŞ'deki son bir senesine dava açabilirler.
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