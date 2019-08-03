A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019)
A Spor Taksi trafikte... Direksiyonda A Spor muhabiri Evren Yavuz, hem taraftarların görüş ve düşüncelerini aldı, hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini spor kamuoyuyla paylaştı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...
- Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım
- İngilizler açıkladı! Cenk Tosun artı 60 milyon sterlin!
- Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
- İzlanda aynı muameleyi daha önce de yaptı!
- 4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular
- Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu
- A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.