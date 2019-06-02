A Spor taksi sporun nabzını tutuyor
A Spor Taksi trafikte... Direksiyonda A Spor muhabiri Evren Yavuz, hem taraftarların görüş ve düşüncelerini aldı, hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini spor kamuoyuyla paylaştı...
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