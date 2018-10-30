A Spor Kadıköy'de
Taraftar ne düşünüyor? Setenay Cankat mikrofonu taraftara uzattı, görüş ve düşüncelerini aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Türkiye ve Almanya bu isimler için karşı karşıya!
- Transfere damga vuracak 20 yıldız
- Premier Lig'de yayın gelirleri ne kadar?
- FM 2019'un Türk wonderkids oyuncuları belli oldu!
- Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımı!
- İngiliz devinden Cengiz bombası!
- Avrupa'da performansıyla öne çıkan yıldızlar
- İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var!