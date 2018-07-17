A Spor ekibinin Thun izlenimi
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    A Spor ekibinin Thun izlenimi

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken A Spor ekibi de sizler için Thun'u gezdi.

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    17 Temmuz 2018, Salı
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