A Milli Takım'da sakatlık şoku!
EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Tosun kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.
EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda son dakika sakatlık şoku yaşanıyor.
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun, dün yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedenizyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.
A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, canlı yayına bağlanarak sakatlık ile ilgili detay ve gelişmeleri aktardı. Gündoğar, "Cenk Tosun, dün akşam yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde ciddi bir şekilde sakatlandı ve iki karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarları Gazişehir FK - Galatasaray maçını değerlendirdi
- İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler
- Leicester City'den Çağlar paylaşımı! "Kim yaptı bunu"
- Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!
- Ünal Karaman'dan kırmızı kart yorumu! 'Bana göre...'
- İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması
- Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf
- Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.