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A Milli Takım'da sakatlık şoku!

EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Tosun kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.

EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda son dakika sakatlık şoku yaşanıyor.

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun, dün yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedenizyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, canlı yayına bağlanarak sakatlık ile ilgili detay ve gelişmeleri aktardı. Gündoğar, "Cenk Tosun, dün akşam yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde ciddi bir şekilde sakatlandı ve iki karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi." ifadelerini kullandı.

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13 Kasım 2019 , Çarşamba
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