A Milli Takım stadyuma ulaştı
EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan Milli Takımımız kader sınavında İzlanda ile karşılaşacağı maç öncesi Türk Telekom Stadyumuna ulaştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den 3 imza birden!
- Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...
- Guardiola'nın gözü Fenerbahçeli o yıldızda!
- 1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...
- İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!
- Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!
- Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...
- Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.