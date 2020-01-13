A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ülkemizde gelinen noktayı çok önemsiyorum

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Büyük bir ülkede birlikte yaşıyoruz ve sorunlarımız da ortak. Sadece spor ve futbol için değil Türkiye'nin genel konuları için de birlikteyiz. Çünkü az evvel konuşmalara baktığımda gördüğümde de şunu paylaşıyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Spor Bakanlığı'nı da, İçişleri Bakanlığı^nı da ilgilendiriyor. Yani çocuklarımızı, geleceğimizi ilgilendiren konularda da konuşmalara başlandı. Öncelikle sayın bakanıma teşekkür ediyorum böyle bir çalıştay düzenlediği için. Aynı zamanda bütün kulüplerimize teşekkür ediyorum, başkanlar nezdinde hepsi burada oldular. Biraz evvel Sayın Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, yine Sayın Mehmet Özkan Altınordu Başkanı konuştu. Rüştü konuştu bizim altyapı gelişim direktörü. Hepsi aynı şeyi paylaşıyor. Ülke futbolunu, ülke sporunu, gençlerimizin, çocuklarımızın daha iyi olabilmesi için daha iyi olabilmesi için neler yapabiliriz? Burada Spor Bakanlığı'na, federasyonumuza, kulüplerimize çok iş düşüyor. Ama özellikle bizlere çok görev düşüyor. Ben bir futbol adamı olarak ülkemizde gelinen noktayı çok önemsiyorum. Doğaçlama yaptığımız işleri artık belli plan, proje içerisinde akıl koyarak, vizyon koyarak yapmak durumundayız. Evet yine sorunlar olarak, yine aklımda sorular ve sorunlar var ama çözümlerin de olabileceğini düşünüyorum. Biraz evvel konuştuğumuzda, dinlediğimizde de onu görüyoruz. Çok güzel projeler var ama bunların sabra ve çalışmaya ihtiyacı var. Umarım ki bu başlangıç sürdürülebilir hale getirilebilir. Düzenleyenlere teşekkür ediyorum."