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80 bin Traktör Futbol Kulübü taraftarından Türkiye'ye destek

İran Ligi takımlarından olan ve teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli'nin yaptığı Traktör Futbol Kulübü'nün Tebriz'de oynadığı maçta 80 bin taraftar stadyumu "Türkiye" tezahüratlarıyla inletti. İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Traktör FK kendi evinde İstiklal'i konuk etti. Karşılaşmayı izlemeye gelen yaklaşık 80 bin kişi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla maç boyunca "Türkiye... Türkiye..." tezahüratında bulundu.

İran'ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan Tractor Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin taraftar stadyumda "Türkiye tezahüratları yaptı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK!

Saatler öncesinden hazırlıklar yapan 80 bin taraftar asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajını da verdi.

Öte yandan İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Başarılı çalıştırıcı Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tractor Sazi takımı, İstiklal karşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

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02 Kasım 2019 , Cumartesi
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