80 bin Traktör Futbol Kulübü taraftarından Türkiye'ye destek

İran'ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan Tractor Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin taraftar stadyumda "Türkiye tezahüratları yaptı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK!

Saatler öncesinden hazırlıklar yapan 80 bin taraftar asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajını da verdi.

Öte yandan İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Başarılı çalıştırıcı Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tractor Sazi takımı, İstiklal karşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.