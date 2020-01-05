71 yaşındaki futbolcu transfer oldu!
Geçtiğimiz sezon Mardin’de Kızıltepe Gençlerbirliği'nde forma giyen 71 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt, Erzurum amatör ekiplerinden Harp-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını devam ettiren Kunt, Harp-iş ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ilk maçına çıktı.
Şerif Kunt, futbola 1967 yılında başladı. 53 yıl boyunca amatör futbol oynayan Kunt'a en büyük destekçisi eşi ve iki oğlu oldu. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği formasını giyen sporcuyu Erzurum amatör ekiplerinden Harp-iş Spor Kulübü transfer etti. Amatör ligin ilk maçına ilk 11'de başlayan Şerif Kunt, 20 dakika sahada kaldı.
Şerif Kunt, "1967'de başladığım futbol hayatımı hala sürdürmekteyim. 53 yıldır aktif futbolun içindeyim. Erzurum'dan teklif geldi, ben de bu bölgede bulunmak istedim. Trabzon'da, Ankara'da yaşadım. Mardin'de bulunduğum sürede hava daha ılımlıydı, Erzurum daha sert bir havaya sahip ancak ben bir sporcuyum, her şartlarda her havada oynamam gerekiyor. Sabah erken kalkarım. Genç kardeşlerime tavsiyem yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri, erken kalkmaları. Aktif futbolculuk hayatım dışında antrenörlük hayatım ve Trabzon'da kulüp başkanlığı geçmişim de oldu. Eşim 35 yıl genel kaptanlık görevini yaptı. 2 oğlumla beraber aynı takımda dahi oynadım, takım arkadaşı olduk. Bir erkeğin bir başarısı varsa, orada kadınların etkisi vardır. Öyle zamanlar var ki eşim formalarımızı yıkadı, 35 yıl genel kaptanlık yaptı. Hafize Kunt'a, eşime teşekkür ediyorum" dedi.
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