7 ligin en iyisi Zanka
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Zanka, geçtiğimiz sezon atak kesme istatistiklerinde 7 büyük ligin en iyi oyuncusu oldu.
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