6 numara yeni hedef Bakayoko
Ön libero arayışındaki Galatasaray, Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.
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